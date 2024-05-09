Крім того, символічним стало те, що на день народження жінки українські розвідники потопили російський корабель "Сергій Котов". Про це стало відомо з сюжету "Подробиць" в етері національного марафону, передає 24 Канал.
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Літня жінка донатила для розвідки гроші зі своєї пенсії
Тамара Лазаренко сама з Луцька, народилася 1943 року. Жінка каже, що народилася під час війни і тепер уже у поважному віці також живе під час війни.
З початком повномасштабного вторгнення пенсіонерка почала допомагати Силам оборони. Жінка перераховує гроші на допомогу нашим захисникам зі своєї пенсії.
Отримала пенсію, дала 1 000 гривень, відклала 500 гривень, відклала тисячу, і поділила: 47 бригада, "Рубіж", для розвідки,
– зазначила вона.
Пані Тамара наголосила, що усіх, кому вона задонатила кошти, ретельно занотовує і веде для себе облік. Тому всім, кому вона надіслала донат, ставить у своєму блокнотику галочку.
Водночас процес підрахунку зняла онука жінки й виклала у соцмережі. Дівчина каже, що не очікувала, що цей допис стане настільки популярним.
"20 тисяч переглядів, 30, 50. Я була на роботі, телефоную бабусі, кажу: "Ти стала популярною, багато пабліків запостили". На сьогодні відео має 100 тисяч переглядів", – розповіла онука пані Тамари.
На день народження жінки потопили корабель "Сергій Котов"
Тим часом українські розвідники 5 березня за допомогою дронів знищили ворожий корабель "Сергій Котов", який перебував в акваторії Чорного моря. Примітно, що це сталося у день народження пані Тамари.
Сама вона зазначила, що ця подія стала для неї найкращим подарунком. Новину жінка почула по радіо і не могла стримати радості від вдалих дій наших розвідників.
ГУР віддячило пані Тамарі за донати
Цього ж дня до пані Тамари завітали представники ГУР. Жінка розгубилася, бо не очікувала побачити гостей, але впізнала речника Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрія Юсова.
Він зазначив, що приїхав за дорученням свого керівництва з подякою за грошову підтримку від пані Тамари. А завзяття літньої жінки розчулило керівництво ГУР.
Попри те, що жінці вже понад 80 років, вона приділяє багато власного часу й ресурсів, щоб ретельно відстежувати куди ідуть донати і як, самостійно це робити. Це гарний приклад, який надихає дуже багатьох українців,
– сказав Юсов.
Пані Тамарі від ГУР подарували планшет, а на ньому було звернення від очільника ГУР Кирила Буданова, який подякував їй за допомогу і підтримку наших захисників.
Наостанок жінка сказала, що ще з більшою силою буде донатити стільки, скільки буде жити. Пані Тамара також закликає кожного українця допомагати війську, щоб прискорити нашу перемогу над ворогом.