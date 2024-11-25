Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

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Тамилу Ташеву признали нардепом

Так, ЦИК отмечает, что Иван Примаченко, который был признан избранным народным депутатом на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в многомандатном округе от политической партии "Голос", подал заявление об отказе от депутатского мандата.

ЦИК рассмотрела документ и признала Ивана Примаченко не получившим депутатский мандат,

– указывают в Комиссии.

Таким образом Тамила Ташева, следующая по очередности кандидат, включенная в избирательный список политической партии "Голос" под 26-м номером, признана избранным народным депутатом Украины на указанных выборах.

Заметим, что вопрос регистрации нового нардепа от "Голоса" после смерти представителя партии Олега Макарова. Иван Примаченко, который был в списке 24-м номером, заявил, что "решил оставаться CEO Prometheus". 25-й номер списка Павел Кухта в 2019 году подал заявление на отказ от мандата в связи с переходом на работу в правительстве, которое невозможно отозвать.

В то же время сама Тамила Ташева сообщала, что не планирует становиться народным депутатом. Она считает, что нужна на своей должности постоянного представителя президента в Крыму.