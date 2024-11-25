Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центральну виборчу комісію.

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Тамілу Ташеву визнали нардепкою

Так, ЦВК зазначає, що Іван Примаченко, який був визнаний обраним народним депутатом на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в багатомандатному окрузі від політичної партії "Голос", подав заяву про відмову від депутатського мандата.

ЦВК розглянула документ і визнала Івана Примаченка таким, який не набув депутатського мандата,

– вказують у Комісії.

Таким чином Таміла Ташева, наступна за черговістю кандидатка, включена до виборчого списку політичної партії "Голос" під 26-м номером, визнана обраною народною депутаткою України на вказаних виборах.

Зауважимо, що питання реєстрації нового нардепа від "Голосу" після смерті представника партії Олега Макарова. Іван Примаченко, який був у списку 24-м номером, заявив, що "вирішив залишатися CEO Prometheus". 25-й номер списку Павло Кухта у 2019 році подав заяву на відмову від мандата у зв’язку з переходом на роботу в уряді, яку неможливо відкликати.

Водночас сама Таміла Ташева повідомляла, що не планує ставати народною депутаткою. Вона вважає, що потрібна на своїй посади постійної представниці президента в Криму.