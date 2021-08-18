Любит выпить за рулем: таможенник вызвал смертельное ДТП на Буковине и скрылся

В селе Припрутье, что на Буковине, произошла смертельная авария. Водитель Opel Insignia допустил столкновение с автомобилем Audi и скрылся с места. Полицейские установили, что речь идет о таможеннике Вадиме Недуге.

Трагедия произошла 16 августа в Черновицком районе. В результате ДТП погибла пассажирка Audi, а его водитель получил травму.

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Правоохранителям удалось установить личность водителя-беглеца. По предварительной информации, это 28-летний житель города Новоселица – Вадим Валерьевич Недуга.

Что известно о Вадиме Недуге

Источник: "Молодой буковинец"

Недуга работает на Черновицкой таможни, как и его отец Валерий. Ранее мужчина работал на Львовской и Галицкой таможнях.

В своей декларации Недуга указал информацию о зарплате. Зато на отца зарегистрирован дом, 4 земельных участка, квартиры и торговые помещения.

В то же время в собственности его родителей также целый автопарк: Mercedes Benz S 320, Opel Astra, Toyota Venza, Skoda Fabia, старушка "Волга" и даже автобус "Богдан".

Не первое смертельное ДТП

Это – не первая трагическая авария с участием Недуги. В апреле 2016 года он, находясь за рулем автомобиля, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем и грузовиком. Пассажир, который вместе с ним находился в салоне, погиб. Следствие установило, что сам таможенник находился в состоянии алкогольного опьянения.