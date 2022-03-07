Таможенники поймали контрабандную партию брендированной одежды: теперь ее получат ВСУ

На Львовской таможне обнаружили партию брендовой одежды, которую хотели нелегально ввезти в страну. Теперь все эти вещи передадут ВСУ и переселенцам.

Эту контрабанду поймали на пункте пропуска "Краковец" 7 марта. В партии были продукты Polo Club, B&C и других известных компаний.

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Злоумышленником оказался иностранец

Ввезти вещи под видом "гуманитарной помощи" хотел гражданин Польши на грузовике Volvo. Однако помехой правонарушения стали таможенники, которые обо всем сообщили работникам ГБР.

Контрабандная одежда, которую обнаружили / Фото Львовской таможни

Весь незадекларированный товар изъяли. В общей сложности там было 10 коробок одежды. Следует отметить, что в период военного положения пропуск через таможенную границу Украины гуманитарной помощи осуществляется по максимально упрощенной форме.

Поэтому некоторые злоумышленники пытаются этим воспользоваться. Однако Таможенная служба не теряет свою бдительность, поэтому обнаруженная контрабанда помогает Вооруженным Силам Украины и попавшим в беду людям.

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Читайте текст сообщения Львовской таможни:

10 ящиков брендовой одежды – для нужд ВСУ и переселенцев

Сегодня, 7 марта, около 10.30, в пункте пропуска "Краковец-Корчева" работники Управления противодействия таможенным правонарушениям совместно с мобильной группой территориального управления ГБР в г. Львове и сотрудниками отдела внутренней безопасности Львовской таможни не допустили перемещение в Украину незадекларированного товара.

Десять ящиков брендовой одежды (Polo Club, B&C и др.), которую пытались переместить через таможенную границу как гуманитарную помощь, обнаружили в грузовике "Вольво", которым руководил иностранец – гражданин Республики Польша.

Материалы по этому делу сотрудники отдела внутренней безопасности Львовской таможни передали в Теруправление ГБР. Весь незадекларированный товар изъят, его передадут на нужды Вооруженных Сил Украины и попавших в беду людей.

Напомним, что согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 01.03.2022 № 174, в период военного состояния пропуск через таможенную границу Украины гуманитарной помощи осуществляется по максимально упрощенной форме, без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.