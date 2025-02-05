Трамп использует Путина: как таможенные войны США повлияют на Россию

Президент США Дональд Трамп бурно вернулся в политику. Он угрожает пошлинами даже собственным союзникам.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач, отметив, что действия Трампа достаточно неоднозначны. Он делает определенные вещи, которые нравятся Путину.

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Чего ожидать от Трампа

Как отметил Длигач, определенные действия Трампа буквально разрушают институциональный подход и глобальные договоренности. Его намерения вывести США из Парижского климатического соглашения, из международных судов и других организаций; выход из ВООЗ явно нравятся Путину.

Он также разрушает инфраструктуру демократии по всему миру. Имею в виду USAID и другие программы. Это игра в пользу России. Трамп фактически использует те инструменты и подходы, которые реализует Путин. Это ставит их на условную одну сторону,

– сказал Длигач.

Несмотря на это, у Трампа действует своя повестка дня. Он не ищет в Путине союзника, а так же его использует для собственного усиления и реализации своих глобальных амбиций. В конце концов, вероятно, Трамп придет к тому, что Россию нужно существенно ослабить.

Тактически от действий Трампа Россия может получить позитив. Но стратегически – нет. Думаю, что Трамп в конце концов дойдет до экономической и военной помощи для Украины. К снижению цен на нефть и ослаблению России. Также он будет работать над предотвращением Третьей мировой войны, которые могут захотеть развернуть Россия и Китай,

– отметил Длигач.

Напомним, с 1 февраля Дональд Трамп ввел 10% пошлины на товары из Китая. Пошлины против Мексики и Канады временно отложили.