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      Таможня – это не станок, печатающий деньги, – Нефедов ответил на критику Зеленского

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      Максим Нефедов
      Максим Нефедов / delo.ua

      Президент Владимир Зеленский заявил, что Государственная таможенная служба не выполнила план таможенных поступлений в государственный бюджет. Однако Максим Нефедов считает, чтобы делать такую оценку, необходимо учитывать и макроэкономические показатели.

      Экс-глава Таможенной службы в эфире программы "Что это было?" на 24 канале заявил: "Таможня – это не печатный станок, который печатает деньги, какой бы план ей не поставили".

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      "Таможня – это орган, который должен быть прежде всего сервисный и, конечно, безопасности в вопросах наркотиков, оружия, культурных ценностей и так далее, который должен обслуживать экспорт и импорт, то есть принимать ту судьбу, которую определили народные депутаты", – сказал Нефедов.

      По его словам, бюджет составлен с прогнозом, что импорт должен расти в 2020 году на 11,3%, но надо учитывать, что сейчас мы имеем кризис, падение цен на нефть, теплую зиму и нереалистичный прогноз по курсу гривны.

      Поэтому говорить о том, что мы должны выдать на-гора, несмотря ни на что, деньги – для меня это довольно странно. Это означает, что я должен выдавить их из "белых" импортеров? Сказать им: "ребята, цены на нефть упали, бензин стоит дешевле, но вы все равно должны заплатить миллиард"?,
      – отметил он.

      Также добавил: "Мы перекрываем часть макроэкономических потерь за счет детенизация борьбы с контрабандой, но сказать, что независимо от макроэкономических реалий, можно установить план, и говорить, что давайте их на-гора, то мне достаточно странно и сюрреалистично. Таможню надо оценивать по сборам с доллара, по средней таможенной стоимости, а здесь у нас, поверьте, все очень неплохо".

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Максим Нефедов Государственная таможенная служба Новости Украины Владимир Зеленский
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