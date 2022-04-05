Пляшут под российские рубли, – евродепутат резко высказался о приспешниках Путина в Европе

В ЕС много бывших политиков и госдеятелей, которые продолжают работать на террориста Путина. У них нет ни совести, даже никакой моральной возможности сделать хоть какие-то выводы.

Такое мнение депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс обо всех приспешниках Путина в Европе. Об этом он заявил в эфире 24 канала.

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Эти люди уже к*нченные. Они пляшут под российские рубли, доллары или евро. Не знаю, чем им там платят,

– подчеркнул он.

Евродепутат считает, что они просто политически деградировали и работают на врага. Он добавил, что есть даже предчувствие, что хотя бы часть из них это понимают.

"Вы думаете, что они так глупы и не видят, что делается в России? Не имеют контактов с другими умными людьми, которые более критично относятся к кремлевской политике?", – подчеркнул Ауштрявичюс.

Поэтому он считает, что всех этих людей (вероятно, говорится о Герхарде Шредере, Матиасе Варниге или Карине Кнайсле и подобных) погубил именно финансовый аспект и жадность.

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