Такої думки депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічус про всіх поплічників Путіна у Європі. Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

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Ці люди вже к*нчені. Вони танцюють під російські рублі, долари чи євро. Не знаю, чим їм там платять,

– наголосив він.

Євродепутат вважає, що вони просто політично деградували і працюють на ворога. Він додав, що існує навіть передчуття, що хоча б частина з них це розуміють.

"Ви думаєте, що вони такі дурні і не бачать, що робиться в Росії? Не мають контактів з іншими розумними людьми, які більш критично ставляться до кремлівської політики?", – підкреслив Ауштрявічус.

Тож він вважає, що всіх цих людей (імовірно, мовиться про Герхарда Шредера, Матіаса Варніга чи Карін Кнайсль та подібних) згубив саме фінансовий аспект та жадібність.

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