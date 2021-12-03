Я обома руками "за" вуличні протести, бо вважаю їх обов'язковим правом нашої волелюбної нації. Ба більше, віддати данину пам'яті, пройшовшись в річницю початку Революції Гідності ключовими її місцями, було дійсно важливим.

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Я радий, що небайдужі українці масово вийшли на таке от вшанування. До того ж щиро поділяю чимало з тих протестних гасел, під якими так звана опозиція збирала людей на Майдані.

Політики люблять "примазуватись" до протестів

Українці мали право вийти на акцію і виголосити чинній владі свої претензії – тут сумнівів немає жодних. Втім те, що певні політики вкотре спробували "примазатися" до цього вуличного протесту – дуже пригнічує.

Я одразу згадав "лідерів Євромайдану", які зі сцени в мікрофон щось наче абсолютно правильне розказували. Однак також регулярно бігали до Віктора Януковича на переговори й торгувалися з ним, як би той Майдан йому дорожче продати.



Майдан допоміг багатьом політикам зайняти високі посади / Фото 24 канал

Щоправда, справжньому Майдану було на них плювати, тому виконувати їхні вказівки (якби вони й були) ніхто не збирався. Утім так сталося, що Революцію робили одні, а результатами скористалися зовсім інші. Владу зрештою забрали ті, хто бігав до Януковича Майдан продавати.

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Експлуатуючи пам'ять людей

Зараз я побачив приблизно те саме – як, експлуатуючи пам'ять про події тих часів, нам знову спробували продати необхідність нової Революції. Тепер ті "старі" політики, які це вже раз провернули, взялися розказувати, якби чудово те все повторити.

Тобто скинути чинну владу і стати на її місце. Вони ж бо точно знають, як правильно керувати.

Не нові обличчя

Акцію, здавалося б, влаштовували "Рух опору капітуляції" та "Демократична сокира" – це наче нові прогресивні й правильні обличчя. Зі старих – лише Нацкорпус Андрія Білецького. Нагадаю, що останній вже був депутатом у постмайданівському парламенті 4 роки, однак у сесійній залі майже не з'являвся.

То де там "старі" політики? Можливо безпідставно, але чомусь дуже наполегливо "Рух опору капітуляції" та "Демократичну сокиру" пов'язують, зокрема із Петром Порошенком. Нібито він трохи контролює та частково фінансує ці 2 політичні проєкти, а останні своєю активністю на його "млин воду ллють".



Порошенка пов'язують із "Рухом опору капітуляції" та "Демократичною сокирою" / Фото Getty Images

Звичайно, вони заперечують. Однак та затятість, з якою кожного разу кидаються спростовувати зв'язок з Порошенком, лише наштовхує на додаткові припущення.

Щодо Нацкорпусу Білецького, то вже давним-давно чутки ширяться, що вони "під" Арсеном Аваковим. Саме ексміністра внутрішніх справ називають сірим кардиналом цієї партії. Якщо хто не знав, то Нацкорпус – це звичайна політична партія, єдине що на акціях її члени ходять в однаковому військовому одязі.



Авакова вважають "сірим кардиналом" Нацкорпусу / Фото Getty Images

Не беруся стверджувати, що "Демократична сокира" – Порошенківська, а Нацкорпус – Аваківський. Лише кажу, що такі чутки існують. Втім, припущення настільки невмирущі, що одразу згадується прислів'я про дим і вогонь.

Тандем Порошенка та Авакова

Тож якщо припустити, ніби чутки справжні – виходить, що "путч" українців скликав "новий-старий" тандем Петра Порошенка та Арсена Авакова. Ці двоє чудово пам'ятають, якими вигідними можуть стати вуличні протести, адже саме вони найбільше виграли від Революції Гідності.

До Майдану – вершиною Порошенка було депутатство та міністерський портфель. При Януковичі він максимум мріяв стати мером Києва. Однак завдяки Революції Гідності посів місце глави держави.

Вершиною Авакова було керівництво Харківською областю та депутатство. Втім завдяки Революції Гідності – на довгих 7 років всівся в крісло найпотужнішого та найбільш фінансованого міністерства в країні.

Влада заради влади

Навіть розумію їхнє бажання повернутися до влади. Саме вона для амбіційних людей є найпотужнішим наркотиком. Тому ті, хто хоча б раз спробували й отримали право розпоряджатися долею інших людей – відмовитися від такого вже не зможуть.

Тобто вони знову рвуться до влади не заради грошей, преференцій чи ще чогось матеріального. Ні, їм потрібна влада заради влади. Судити не беруся, бо ніколи при владі не був – лише переказую припущення і чутки про неї.

Організатори "путчу" хочуть продовження

Звісно, я знаю, що "путч" означає "заколот військових", тому так називати цю акцію було неправильним від початку. Однак її так охрестили самі організатори. А хто я такий, аби сумніватися у їхній компетентності? Втім, може вони спробували невдало пожартувати.

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Можливо, аби виправити цю помилку, організатори першогрудневого "путчу" обіцяють його продовження. Зокрема знову скликають українців на Майдан уже в неділю – чи то цю, чи то на наступну.

Цікаво, чи зійдуться люди наступного разу. Першого грудня зрозуміло – річниця початку Революції Гідності та й сам президент прорекламував той "переворот" на своїй пресконференції. Утім, коли у нового Майдану не буде реклами та прив'язки до історичних дат – чи прийдуть туди люди?