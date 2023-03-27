Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, Challenger 2 – единственный распространенный современный танк в международных партнеров Украины, который был разработан уже после окончания Холодной войны – в 1990-х годах.
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Challenger 2 – технически самый совершенный танк
Как отметил Нарожный, можно очень долго рассказывать о преимуществах танков Challenger 2. К примеру, у Leopard 2 и Abrams имеется гладкоствольная пушка, а у "британцев" – нарезная. При выстреле из последней снаряд подкручивается и вылетает.
Нарезная пушка дает гораздо большую скорость выстрела и лучшую точность. Однако ресурс ее немного меньше, чем у гладкоствольной.
Нам главное точность, а не количество. Это ведь не пулемет. С этой точки зрения нарезная пушка Challenger 2 – это техническое совершенство. Это – самый современный танк,
– заметил Нарожный.
Кроме того, в Challenger 2 установлена композитная многослойная броня. Перед этого танка может выдержать ряд прямых выстрелов из пушки вражеского танка. Конечно, их реально поразить, но защита на Challenger 2 – очень качественная.
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Также внутри установлены специальные "противоосколочные маты", которые защищают экипаж от поражения осколками. А боекомплект специально расположен в задней части танка. Это увеличивает шансы выживания экипажа в случае попадания.
В Challenger 2 боекомплект расположен в отделении позади башни. Если попадет, то он взорвется, но шансы выжить у экипажа значительно выше, чем в советских танках,
– подчеркнул Нарожный.
Украинские военные завершили обучение на Challenger 2
- В течение нескольких недель украинские военные осваивали танки Challenger 2 в Великобритании. Недавно СМИ сообщили, что соответствующее обучение уже завершили.
- Как сообщили в издании The Guardian, Вооруженные Силы планируют использовать эти танки в контрнаступлении, которое сейчас активно готовится.
- Также министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что украинские военные вдохновляли всех своей решимостью во время учений. Он подчеркнул, что Лондон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.