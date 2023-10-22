Инцидент произошел у кибуца Керем-Шалом на юге еврейского государства. Он расположен на границе с Сектором Газа.

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Как этот инцидент объяснил ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля заявила, что недавно один из ее танков обстрелял египетскую территорию. Израильская бронированная техника попала по приграничному посту Египта. В ЦАХАЛ отметили, что это произошло случайно.

Танк ЦАХАЛ недавно случайно обстрелял и поразил египетскую позицию у границы в районе Керем-Шалом. Инцидент расследуется, детали выясняются,

– говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля выразила сожаление по поводу этого инцидента.

Что сказал Египет

Как пишет CNN, некоторые египетские пограничники получили легкие ранения в результате обстрела со стороны израильского танка. Египетские военные тоже назвали эту атаку случайной.

Во время продолжающихся в Секторе Газы столкновений в воскресенье одна из египетских пограничных сторожевых башен была случайно поражена осколками снаряда израильского танка, в результате чего некоторые пограничники получили незначительные ранения,

– говорится в сообщении.

В Египте также заявили, что израильская сторона очень быстро выразила сожаление по поводу непреднамеренного инцидента. Египетская сторона отметила, что обстоятельства обстрела расследуются.

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