Инцидент произошел у кибуца Керем-Шалом на юге еврейского государства. Он расположен на границе с Сектором Газа.
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Как этот инцидент объяснил ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля заявила, что недавно один из ее танков обстрелял египетскую территорию. Израильская бронированная техника попала по приграничному посту Египта. В ЦАХАЛ отметили, что это произошло случайно.
Танк ЦАХАЛ недавно случайно обстрелял и поразил египетскую позицию у границы в районе Керем-Шалом. Инцидент расследуется, детали выясняются,
– говорится в сообщении.
Армия обороны Израиля выразила сожаление по поводу этого инцидента.
Что сказал Египет
Как пишет CNN, некоторые египетские пограничники получили легкие ранения в результате обстрела со стороны израильского танка. Египетские военные тоже назвали эту атаку случайной.
Во время продолжающихся в Секторе Газы столкновений в воскресенье одна из египетских пограничных сторожевых башен была случайно поражена осколками снаряда израильского танка, в результате чего некоторые пограничники получили незначительные ранения,
– говорится в сообщении.
В Египте также заявили, что израильская сторона очень быстро выразила сожаление по поводу непреднамеренного инцидента. Египетская сторона отметила, что обстоятельства обстрела расследуются.
Последние новости об операциях ЦАХАЛ
- Недавно ЦАХАЛ с помощью истребителей уничтожил палестинского боевика Мухаммеда Катмаша в Секторе Газа. Ликвидированный заместитель начальника артиллерийского комплекса ХАМАС ранее планировал и выполнял атаки в Израиль.
- Также израильская авиация ликвидировала одного из высокопоставленных боевиков ХАМАС. Кроме этого еврейское государство нанесло удары по военному командному центру палестинских боевиков и заводу, на котором ХАМАС производил оружие.
- Рания ЦАХАЛ превентивно ударил на территории мечети Аль-Ансар в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Израиль попал по подземельям палестинских боевиков с целью предотвратить террористическую атаку со стороны ХАМАС и "Исламского джихада".