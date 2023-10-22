Інцидент стався біля кібуцу Керем-Шалом на півдні єврейської держави. Він розташований на кордоні з Сектором Газа.

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Як цей інцидент пояснив ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю заявила, що нещодавно один з її танків обстріляв єгипетську територію. Ізраїльська броньована техніка влучила по прикордонному посту Єгипту. В ЦАХАЛ наголосили, що це сталося випадково.

Танк ЦАХАЛ нещодавно випадково обстріляв і вразив єгипетську позицію поблизу кордону в районі Керем-Шалом. Інцидент розслідується, деталі з’ясовуються,

– мовиться у повідомленні.

Армія оборони Ізраїлю висловила жаль з приводу цього інциденту.

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