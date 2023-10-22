Інцидент стався біля кібуцу Керем-Шалом на півдні єврейської держави. Він розташований на кордоні з Сектором Газа.
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Як цей інцидент пояснив ЦАХАЛ
Армія оборони Ізраїлю заявила, що нещодавно один з її танків обстріляв єгипетську територію. Ізраїльська броньована техніка влучила по прикордонному посту Єгипту. В ЦАХАЛ наголосили, що це сталося випадково.
Танк ЦАХАЛ нещодавно випадково обстріляв і вразив єгипетську позицію поблизу кордону в районі Керем-Шалом. Інцидент розслідується, деталі з’ясовуються,
– мовиться у повідомленні.
Армія оборони Ізраїлю висловила жаль з приводу цього інциденту.
Останні новини про операції ЦАХАЛ
- Нещодавно ЦАХАЛ за допомогою винищувачів знищив палестинського бойовика Мухаммеда Катмаша у Секторі Гази. Ліквідований заступник начальника артилерійського комплексу ХАМАС раніше планував та виконував атаки на Ізраїль.
- Також ізраїльська авіація ліквідувала одного з високопоставлених бойовиків ХАМАС. Крім цього єврейська держава завдала ударів по військовому командному центру палестинських бойовиків та заводу, на якому ХАМАС виробляв зброю.
- Раніiе ЦАХАЛ превентивно вдарив на території мечеті Аль-Ансар у Дженіні на Західному березі річки Йордан. Ізраїль поцілив по підземеллях палестинських бойовиків з метою запобігти терористичній атаці з боку ХАМАС та "Ісламського джихаду".