Воздушные силы уничтожили пункт управления России на Кинбурнской косе: в ВМС рассказали детали

Военно-морские силы ВСУ сообщили, что 11 марта удалось уничтожить пункт управления России на Кинбурнской косе. Речь идет о танкере под флагом России - "Механик Погодин".

За эту операцию ответственны также и Воздушные силы Украины. Именно они уничтожили российский танкер с помощью воздушного удара.

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У россиян "минуснулся" танкер "Механик Погодин"

В Военно-морских силах отметили, что танкер "Механик Погодин" принадлежал российской компании VEB – Leasing OJSC (Санкт-Петербург), которая была внесена в санкционный список.

"Во исполнение указа президента Украины и согласно решению Херсонского окружного административного суда в августе 2018 года танкер "Механик Погодин" был арестован и до лета 2023 года находился на территории Херсонского морского порта", – объяснили в ВМС.

Россияне потеряли свой танкер "Механик Погодин" / Фото из фейсбука Военно-морских сил ВСУ

Однако после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС танкер выбросило на берег Кинбурнской косы, которую временно контролируют россияне. На этом судне противник развернул наблюдательный пост для ведения разведки, а также средства РЭБ.

Судно периодически использовалось как платформа для нанесения ударов FPV-дронами по территории Херсонской области. Танкер "Механик Погодин" был включен в систему РЭБ и сбора разведывательной информации противника, а также систем наблюдения, командования и связи,

– отметили в ВМС.

Военные подчеркнули, что уничтожение российского танкера "Механик Погодин" не только помешало захватчикам в реализации их планов, но и было осуществлено в полном соответствии с нормами Международного гуманитарного права.

Танкер уничтожили рядом с поселком Виноградное

Журналисты Defense Express рассказали, что удар по танкеру "Механик Погодин" нанесли мощным авиационным боеприпасом, вероятно, французскими AASM Hammer, которые недавно получила Украина. В результате надстройка корабля была разбита.

"Несмотря на то, что место удара не раскрывается место событий относительно легко восстановить, потому что говорится о Днепровском лимане рядом с поселком Виноградное", – отметили аналитики.



Танкер "Механик Погодин" уничтожили возле поселка Виноградное / Фото с сайта Defense Express

Также благодаря общедоступным спутниковым снимкам журналисты установили, когда именно это судно появилось в этом месте. Речь идет о периоде между 3 и 8 июня 2023 года.