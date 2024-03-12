За цю операцію відповідальні також і Повітряні сили України. Саме вони знищили російський танкер за допомогою повітряного удару.

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У росіян "мінуснувся" танкер "Механік Погодін"

У Військово-морських силах наголосили, що танкер "Механік Погодін" належав російській компанії VEB – Leasing OJSC (Санкт-Петербург), яка була внесена до санкційного списку.

"На виконання указу президента України та згідно з рішенням Херсонського окружного адміністративного суду у серпні 2018 року танкер "Механік Погодін" був заарештований і до літа 2023 року перебував на території Херсонського морського порту", – пояснили у ВМС.

Росіяни втратили свій танкер "Механік Погодін" / Фото з фейсбуку Військово-морських сил ЗСУ

Однак після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС танкер викинуло на берег Кінбурнської коси, яку тимчасово контролюють росіяни. На цьому судні противник розгорнув спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ.

Судно періодично використовувалося як платформа для завдавання ударів FPV-дронами по території Херсонської області. Танкер "Механік Погодін" був включений до системи РЕБ і збору розвідувальної інформації противника, а також систем спостереження, командування та зв'язку,

– зауважили у ВМС.

Військові підкреслили, що знищення російського танкера "Механік Погодін" не лише завадило загарбникам у реалізації їхніх планів, а й було здійснено у повній відповідності до норм Міжнародного гуманітарного права.

Танкер знищили поруч із селищем Виноградне

Журналісти Defense Express розповіли, що удар по танкеру "Механік Погодін" завдали потужним авіаційним боєприпасом, імовірно, французькими AASM Hammer, які нещодавно отримала Україна. В результаті надбудова корабля була розтрощена.

"Попри те, що місце удару не розкривається місце подій відносно легко відновити, бо мовиться про Дніпровський лиман поряд із селищем Виноградне", – зауважили аналітики.



Танкер "Механік Погодін" знищили біля селища Виноградне / Фото з сайту Defense Express

Також завдяки загальнодоступним супутниковим знімкам журналісти встановили, коли саме це судно з'явилось у цьому місці. Мовиться про період між 3 та 8 червня 2023 року.