В Финляндии в районе полуострова Ханко остановилось зарегистрированное в Панаме судно M/T Jazz. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yle.

Смотрите также Вторжение в Эстонию и гибридная война: готова ли Европа противостоять России и что ждет НАТО

Береговая охрана контактирует с экипажем

Судно направлялось из Судана в Российскую Федерацию.

По информации издания, судно ранее дрейфовало в Финском заливе, а затем бросило якорь южнее Ханко. Финская береговая охрана сконтактировала с экипажем корабля.

Судно M/T Jazz, которое остановилось у берегов Финляндии, не перевозит нефть, также отмечается, что инфраструктура на морском дне не пострадала.

В то же время в район, где находится M/T Jazz, отправили буксир и патрульное судно Turva. Больше никаких деталей относительно инцидента не предоставляли.

Два подводных кабеля Estlink соединяют Эстонию и Финляндию через Финский залив. Днем на Рождество один из них, Estlink 2, был поврежден.

Власти не обнародовали названия судов, которые проходили в момент повреждения над кабелем. Но журналисты назвали их. Они могут быть связаны с Россией.