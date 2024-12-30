У Фінляндії в районі півострова Ханко зупинилося зареєстроване в Панамі судно M/T Jazz. Про це пише 24 Канал із посиланням на Yle.

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Берегова охорона контактує з екіпажем

Судно прямувало з Судану до Російської Федерації.

За інформацією видання, судно раніше дрейфувало у Фінській затоці, а потім кинуло якір південніше Ханко. Фінська берегова охорона сконтактувала з екіпажем корабля.

Судно M/T Jazz, яке зупинилось біля берегів Фінляндії, не перевозить нафту, також зазначається, що інфраструктура на морському дні не постраждала.

Водночас у район, де перебуває M/T Jazz, відправили буксир і патрульне судно Turva. Більше жодних деталей стосовно інциденту не надавали.

Два підводні кабелі Estlink сполучають Естонію та Фінляндію через Фінську затоку. Удень на Різдво один із них, Estlink 2, був пошкоджений.

Влада не оприлюднила назви суден, які проходили в момент пошкодження над кабелем. Але журналісти назвали їх. Вони можуть бути пов'язані з Росією.