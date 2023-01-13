Будут сотни танков, – военный эксперт предположил, кто еще поможет Украине

Украина примет от польского правительства роту танков Leopard для более эффективной борьбы с врагом. В ближайшее время военная помощь также ожидается от ряда европейских государств.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин. По его словам, Украина сейчас в сложной ситуации, поэтому любая оружие – это хорошо.

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Чем важны танки от Польши

Игаль Левин отметил, что передача техники Польшей создает тенденцию, которая должна распространиться и на другие страны. Таким образом, поляки могут ускорить немцев и американцев.

Поляки сделали первый смелый шаг – не побоялись передать оружие агрессии.

– подчеркнул он.

По мнению военного эксперта, передача танков Leopard – это своеобразный прорыв стеклянного потолка, свидетельствующий о дальнейшем оптимистическом ходе развития событий для Украины.

"Теперь все, никто не может сомневаться, нужно ли это делать", – добавил он.

По словам Левина, рота танков для определенного участка поля боя – это огромная сила.

"Я не позавидую тому, кто окажется на том месте, где будут Leopard 1A5", – отметил военный эксперт.

Он отметил, что Leopard 1A5 – современный танк по сравнению с танком Т-74, который хоть и хороший, но устаревший.

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Чьи танки следующие

Игаль Левин рассказал, что ждать танков для Украины от Венгрии все же не стоит.

"На самом деле Leopard много у греков и турок, но вряд ли они передадут", – подчеркнул он.

По его мнению, многие танки имеют Испания. В частности, страна имеет на хранении активный парк Leopard, состоящий из не одной сотни техники.

Левин добавил, что высока вероятность получить партию танков от Финляндии, граничащую с Россией и рассматривающую агрессию своего соседа как серьезную угрозу.

Лучше эта рота танков будет бороться в Украине,

– заметил он.

По его словам, получив роту танков от Польши и хотя бы две от Финляндии, в Украине был бы создан уже целый батальон танков.

"Из мира по нитке – и в Украине будут танковые бригады с современными танками", – добавил военный эксперт.

Однако украинская сторона в ожидании дальнейшей помощи от Европы.

Планы Украины

Левин подчеркнул, что Генштаб Украины работает постоянно с Генштабом США и Пентагоном. Он постоянно дает запросы на те средства, которые необходимы для того, чтобы завершать военные задачи и деоккупировать территории. Америка, вероятно, подхватит инициативу.

"Не надо думать, что сейчас из мира наскребут 50 Leopard и на этом все закончится. Танков в итоге будет сотни", – подытожил военный эксперт.

По его мнению, уже полученную технику, в частности, французские бронемашины французские AMX-10C, британские танки Challenger украинские военные будут успешно использовать для прорыва на линии фронта.

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