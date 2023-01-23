Чтобы Россия не выиграла войну, – в ЕС призвали Германию предоставить Украине танки Leopard

В Евросоюзе призывают Германию разрешить передавать Украине германские танки Leopard. Берлин предупреждает, что Россия может выиграть войну, если решение не будет принято в ближайшее время.

Европейские министры иностранных дел встретились 23 января для обсуждения помощи Украине. Сообщается, что министры давили на Германию, чтобы та позволила отправлять танки Leopard немецкого производства в Украину.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать, если Польша захочет отправить танки в Украину. Прибыв на встречу в Брюссель, она отказалась уточнять эти комментарии и сказать, говорила ли от имени всего правительства. В то же время она сказала, что важно "сделать все возможное, чтобы защитить Украину".

Партия немецкого канцлера Олафа Шольца утверждает, что Запад должен избегать внезапных шагов, которые могут вызвать эскалацию войны. Но ряд союзников отвергают такую позицию, заявляя, что Россия уже полностью отдана своему нападению на Украину.

На данный момент нет веских аргументов, почему боевые танки не могут быть предоставлены (Украина – 24 Канал),

– заявил глава МИД Латвии Эдгарc Ринкевичс.

Он добавил, что "аргумент эскалации не работает, потому что Россия продолжает эскалацию".

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что танки нельзя задерживать больше ни одного дня. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Германия как "локомотив Европы" несет особую ответственность за помощь Украине.

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что Россия может выиграть войну, если европейцы "не помогут Украине тем, что им сейчас нужно".

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