Об этом 24 каналу сказал народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский. Он подчеркнул, что в данном вопросе Украине очень важно каким-либо образом добиться прорыва, получив первые любые западные танки.

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В чем проблемы предоставления Украине танков

Вениславский отметил, что в вопросе переговоров по предоставлению Украине бронетехники следует упомянуть динамику смены настроений и конкретных действий со стороны Германии с начала полномасштабного российского вторжения. Берлин уже сейчас предоставляет нам на базе своих танков определенные инженерные машины. Это уже существенный прорыв, поскольку речь идет фактически об одной из разновидностей бронированных машин.

Но, несомненно, нам нужны более эффективные системы и, прежде всего, танки Leopard. Мы бы хотели и американские Abrams получить. Однако, действительно, имеет место определенный пинг-понг,

– заявил член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны.

Он отметил, что после поражения кем-то объектов в глубоком тылу Российской Федерации, официальные представители Пентагона и Госдепа заявили о том, что они не предоставляют Украине тех образцов вооружения, которые могут быть использованы для поражения объектов на российской территории. В то же время, они этому не мешают, ведь Украина имеет полное право на самозащиту в соответствии с уставом ООН и всеми правилами ведения войны.

Вениславский объяснил проблемы предоставления Украине бронетехники и сказал, почему важно получить любые западные танки: смотрите видео

Почему важно получить любые западные танки

Нардеп отметил, что в течение нескольких месяцев Украина на всех площадках на уровне Офиса Президента и Министерства обороны ведет с западными партнерами переговоры о необходимости предоставления нам танков. Этот процесс все еще не движется.

Здесь очень важно добиться каким-либо образом прорыва, чтобы мы получили первые любые западные танки, неважно, какой марки – будь то Leopard, Abrams либо еще какие-то шведские машины,

– сказал Вениславский.

По его словам, важно, чтобы мы могли продемонстрировать, что этот процесс движется и кто-то набрался смелости и дал Украине, например, десять танков. Такой первый шаг приведет к очень мощному прорыву и мы будем получать все больше вооружения, в котором сейчас нуждаемся.

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