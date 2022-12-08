Про це 24 каналу сказав народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Він наголосив, що в цьому питанні Україні дуже важливо будь-яким чином добитися прориву, отримавши перші будь-які західні танки.

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У чому проблеми щодо надання Україні танків

Веніславський зазначив, що в питанні переговорів щодо надання Україні бронетехніки варто згадати динаміку зміни настроїв та конкретних дій з боку Німеччини від початку повномасштабного російського вторгнення. Берлін уже зараз надає нам на базі своїх танків певні інженерні машини. Це вже є істотним проривом, оскільки мовиться фактично про один із різновидів броньованих машин.

Але, безсумнівно, нам потрібні більш ефективні системи й насамперед танки Leopard. Ми би хотіли й американські Abrams отримати. Проте, дійсно, має місце певний пінг-понг,

– заявив член комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони.

Він зауважив, що після ураження кимось об'єктів у глибокому тилу Російської Федерації, офіційні представники Пентагону і Держдепу заявили про те, що вони не надають Україні тих зразків озброєння, які можуть бути використані для ураження об'єктів на російській території. Водночас вони цьому не заважають, адже Україна має повне право на самозахист відповідно до статуту ООН та всіх правил ведення війни.

Веніславський пояснив проблеми щодо надання Україні бронетехніки та сказав, чому важливо отримати будь-які західні танки: дивіться відео

Чому важливо отримати будь-які західні танки

Нардеп зазначив, що впродовж декількох місяців Україна на всіх майданчиках на рівні Офісу Президента та Міністерства оборони веде із західними партнерами перемовини про необхідність надання нам танків. Це процес усе ще не рухається.

Тут дуже важливо добитися будь-яким чином прориву, щоб ми отримали перші будь-які західні танки, неважливо, якої марки – чи це будуть Leopard, чи Abrams, чи ще якісь шведські машини,

– сказав Веніславський.

За його словами, важливо, щоб ми могли продемонструвати, що цей процес рухається й хтось набрався сміливості й дав Україні, наприклад, десять танків. Такий перший крок призведе до дуже потужного прориву й ми будемо отримувати все більше озброєння, якого зараз потребуємо.

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