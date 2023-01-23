Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, странам останется устроить только технические нюансы.

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Когда ждать танки

Олег Жданов объяснил, что очень многие страны заявили о желании передать Украине танки Leopard, поэтому с обучением наших военных проблем возникать не должно.

Я так понимаю, что овладение этими машинами идет уже полным ходом,

– объяснил он.

По его словам, это не проблема отправить наших военнослужащих. В частности, свидетельство того, что только за сутки 100 украинских военных поехали в США, чтобы разобраться как использовать на фронте комплекс PATRIOT.

"Кстати, Испания еще летом говорила о том, что они готовы взять наших танкистов на обучение. Я думаю, что где-то экипажи уже и готовятся", – подчеркнул военный эксперт.

Жданов подчеркнул, что следует учитывать заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Она действительно официально подтвердила, что Германия в ближайшее время согласится для стран-партнеров относительно передачи немецких танков в Украину. Так что в Украине они могут появиться в течение одной-двух недель.

Также следует уладить и технические нюансы – как танки будут переправлять в страну.

Я думаю, что до середины февраля, то в следующей встрече в формате "Рамштайн" эти танки могут быть в составе ВСУ. Это вполне вероятно,

– подчеркнул Жданов.

По его мнению, сегодня для Украины важно иметь танки Leopard.

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Чем важны Leopard

Военный эксперт отметил, что немецкие танки будут иметь стратегическое значение. Они могут получить ключевую роль среди другой тяжелой техники.

Один Leopard будет стоить десяток российских танков на поле боя,

– рассказал он.

По словам Жданова, именно из такой призмы нужно укомплектовать или пытаться укомплектовать наши ВСУ. Тем более что Запад вполне может закрыть потребности Украины, набрав по 10 танков из каждой страны.

По его мнению, только у Германии на хранении достаточно много Leopard. В частности, в боевом составе там 600 танков.

"То, что там сегодня появляется информация, что из них 212 только исправных, это уже вопрос к руководителю Бундесвера - так руководствовались", – подчеркнул он.

Впрочем, Украина уже получила и другие 134 танка.

"Вы же не забывайте, что мы ведь не совсем остались с пустыми руками", – сосредоточил Жданов.

К тому же Кипр готов предоставить Украине 80 танков. Это произойдет при условии, если им передадут танки Leopard 2, они готовы отдать нам свои Т-80УД в дизельном варианте выполнения этого танка.

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