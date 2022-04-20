Танки стреляли на поражение, людей пытались откопать трижды, – глава Бородянки об оккупации

Поселок Бородянка возле Киева приходит в себя после российской оккупации. Глава поселка Георгий Ерко оставался там в первую неделю оккупации.

В начале марта он вынужден был уехать из-за угрозы похищения. В эфире национального телемарафона Ерко рассказал о событиях, свидетелем которых стал за время оккупации, передает 24 канал.

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В первую неделю оккупации рашистские военные колонны начали ездить по территории общины. В Бородянке впервые выстрелили из танка в дом, в котором находилась семья из 6 человек и среди них один ребенок. Все погибли, мы их перевезли в морг в Макарове,

– рассказывает Ерко.

К сожалению, погибшую семью смогли похоронить только спустя месяц в селе Песковка. Ведь Бородянка тогда была еще оккупирована.

Расстреливали все на своем пути

По словам Ерко, после этого случая колонны ехали и стреляли во все, что им попадалось.

Били по селу и из воздуха. Его глава говорит, что авиаудар, который ощутила Бородянка стал первым в Украине авиаударом по гражданским.

"Мы пытались откопать людей из завалов, но двигалась другая колонна и работать не было возможности, потому что открывали огонь на поражение. Мы трижды пытались откопать завалы, но трижды этого сделать не удалось", – вспомнил Ерко.

Что российские оккупанты сделали с Бородянкой: смотрите видео