На початку березня він змушений був поїхати через загрозу викрадення. В ефірі національного телемарафону Єрко розповів про події, свідком яких став за час перебування в окупації, передає 24 канал.

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У перший тиждень окупації рашистські військові колони почали їздити по території громади. У Бородянці вперше вистрілили з танка в будинок, у якому була родина з 6 людей і серед них одна дитина. Всі загинули, ми їх перевезли до моргу в Макарові,

– розповідає Єрко.

На жаль, загиблу родину змогли поховати тільки через місяць в селі Пісківка. Адже Бородянка тоді була ще окупована.

Розстрілювали все на своєму шляху

За словами Єрка, після цього випадку, колони їхали і стріляли все, що їм траплялося.

Били по селищу й з повітря. Його очільник каже, що авіаудар, якого зазнала Бородянка, став першим в Україні авіаударом по цивільних.

"Ми намагалися відкопати людей із завалів, але рухалась інша колона і працювати не було змоги, бо відкривали вогонь на ураження. Ми тричі намагались відкопати завали, але тричі цього зробити не вдалось", – пригадав Єрко.

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