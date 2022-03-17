Танки врага выезжали против колонн: за 17 марта эвакуировали меньше людей, чем ожидали, – МВД

Сегодня спасатели и полицейские занимаются операцией по эвакуации людей с тех направлений, которые были объявлены на 17 марта.

Однако, по словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, сегодня удалось эвакуировать меньше людей, чем ожидалось, в частности из Киевской области, передает 24 канал.

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Были случаи, когда колонны, которые ехали в села, в частности в Броварском районе, встречались с танками, которые выстреливали в колонны пустых автобусов и говорили, что колонну не пропустят,

– отметил Монастырский.

Однако он сообщил, что людям из городков удается выезжать и на собственных авто, присоединяясь к общим колоннам для эвакуации населения.

Также министр МВД сообщил, что сегодня полицейские, хоть и не только они, превращаются в универсальных солдат. Полиция помогает доставлять людей из тех пунктов, куда не может попасть скорая, принимает участие в военных действиях, подбивая танки на уровне с военными, а спасатели всегда идут впереди колонны, рискуя своей жизнью.

К сожалению, за все время эвакуации у нас есть два погибших полицейских. Также похищен один спасатель,

– сообщил Монастырский.