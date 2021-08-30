Для подтверждения своих слов, пассажиры обнародовали видео из вагона. Его сняли в поезде № 252.

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Ели бабочку и залезали под матрас

На видео сначала показали 2 тараканов, которые ели мертвую ночную бабочку. Это происходило прямо на полу вагона. Их пытались убить, однако насекомые разбежались. Впоследствии показали и то, как таракан забегал на лежачее место.

Там в этот момент спал человек. Однако авторы записи не показали, действительно ли насекомые залезали на спящего пассажира. Какова была ситуация в других вагонах поезда – не сообщили.

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Тоже о вредителях

6 августа сообщили, что на Виноградаре в Киеве 9-этажка страдает от нашествия тараканов. Люди жалуются на то, что сперва насекомые завелись в их подвале. Однако впоследствии начали лезть в помещение сквозь балконы.

Жители дома пытались травить вредителей в подвале. Они сняли видео, где заметно, что из вентиляционного отверстия в стене начали вылезать сотни тараканов разного размера.