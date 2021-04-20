Таран встретился с Квин и обсудил ситуацию с российскими войсками на границе: фото
Андрей Таран 20 апреля провел встречу с временно поверенной в делах США в Украине госпожой Кристиной Квин. Глава Минобороны проинформировал американскую сторону о ситуации безопасности на временно оккупированных территориях и вокруг границ нашего государства.
Источник:пресс-служба Министерства обороны
Министр обороны также выразил благодарность за ведущую и консолидирующую роль Соединенных Штатов в противодействии международного сообщества агрессивной политике России в отношении Украины.
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Мы в очередной раз обращаем внимание на нежелание Российской Федерации выполнять ранее достигнутые договоренности и придерживаться курса мирного урегулирования конфликта. Нам важно чувствовать, что международное сообщество сконсолидировано и единодушно в поддержке Украины. Благодарим США за лидирующую роль в этом процессе,
– сказал он.
Со своей стороны Кристина Квин подчеркнула неизменность политики Вашингтона по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
О чем еще говорили
Стороны также обсудили основные вопросы оборонного сотрудничества и поддержки США в наращивание сил и средств ВСУ и осуществления оборонной реформы по стандартам НАТО.
Наконец договорились продолжить совместную работу по развитию двусторонних отношений и усилению взаимодействия в сфере безопасности и обороны.
Таран встретился с Квин / Фото пресс-службы Минобороны
Обострение на Донбассе: коротко
- В течение последних нескольких недель Россия стягивает свои войска к нашим границам.
- Также страна-агрессор перебрасывает военных и технику в оккупированный Крым.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что сейчас более 150 тысяч российских военных находятся на границе Украины и в Крыму.
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