Андрей Таран 20 апреля провел встречу с временно поверенной в делах США в Украине госпожой Кристиной Квин. Глава Минобороны проинформировал американскую сторону о ситуации безопасности на временно оккупированных территориях и вокруг границ нашего государства.

Министр обороны также выразил благодарность за ведущую и консолидирующую роль Соединенных Штатов в противодействии международного сообщества агрессивной политике России в отношении Украины.

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Мы в очередной раз обращаем внимание на нежелание Российской Федерации выполнять ранее достигнутые договоренности и придерживаться курса мирного урегулирования конфликта. Нам важно чувствовать, что международное сообщество сконсолидировано и единодушно в поддержке Украины. Благодарим США за лидирующую роль в этом процессе,

– сказал он.

Со своей стороны Кристина Квин подчеркнула неизменность политики Вашингтона по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

О чем еще говорили

Стороны также обсудили основные вопросы оборонного сотрудничества и поддержки США в наращивание сил и средств ВСУ и осуществления оборонной реформы по стандартам НАТО.

Наконец договорились продолжить совместную работу по развитию двусторонних отношений и усилению взаимодействия в сфере безопасности и обороны.



Таран встретился с Квин / Фото пресс-службы Минобороны

Обратите внимание! США предоставили 155 миллионов долларов в поддержку развития Украины. Выделенные средства пойдут на поддержку экономики, борьбу с коррупцией, противодействие российской агрессии и укрепление демократии.

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Войска России у границ Украины / Инфографика 24 канала