Он стал героем нового видео проекта "Украинский свидетель". Тарас Белка – журналист и блогер, а также боец аэроразведки ВСУ. Его вы можете знать благодаря ютьюб-каналу "НЕ СЦЯТЬ". На нем каждый день появляются видео, которые наш герой снимает даже с окопов.

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В аэроразведке с мая 2022 года

Заметим, что в мирное время Тарас Белка также занимался музыкой и даже имел собственную пивоварню. Что касается работы в аэроразведке, то ему помогло в этом случае то, что управляет дронами наш герой с 2014 года. Поэтому для него роль в войске очень естественна.

Я пошел воевать не из-за патриотизма, а из-за эгоизма. Я выбрал для себя защиту моей семьи – жены, двух сыновей и кошки. Это мои персональные границы и персональный комфорт. А потом уже на это наслаиваются русофобия, патриотизм и всевозможные лозунги.

– говорит Тарас.

Тарас Белка рассказал о феномене украинцев: смотрите видео

В своем интервью Тарас рассказал о синдроме деперсонализации. Речь идет о психическом расстройстве, сопровождающемся утратой человеком собственного "Я". Чтобы этого не произошло, наш герой окружает себя вещами, привозимыми из дома.

Это керамическая кружка и мягкая игрушка, подаренная мне сыном. Также у меня есть моя домашняя металлическая ложка. Я делаю это, чтобы не терять эмоциональную связь с домом. Если мы с женой не созваниваемся хотя бы 4 раза в день, значит, что-то случилось,

– говорит он.

На боевых задачах Тарас никогда не снимает бронежилет. И это опять-таки связано с семьей.

"Ни раз на боевых, даже когда тихо, я не снимал броник. Об этом меня попросила жена и я ее не обманываю. Возможно, на пол часа сниму шлем, чтобы шея отдохнула, и все", – говорит Тарас.

Как общаться с военными и когда закончится война

Журналисты также обсудили с Тарасом, как общаться с военными, чтобы не навредить им?

"Так же как и с другими людьми, потому что военные – это тоже люди. Здесь многое будет зависеть от спрашивающего, это же простые вещи. Моя жена, например, никогда не будет спрашивать, были ли сегодня среди моего подразделения погибшие. Но одно могу сказать наверняка: военным максимально не хочется общаться с гражданскими на военные темы, потому что нам и здесь этого хватает с головой, – говорит Тарас.

Журналисты "Украинского Свидетеля" задали Тарасу главный вопрос последних месяцев: когда, по его мнению, начнется контрнаступление? Когда кончится война?

С начала полномасштабного вторжения у нас было две большие контрнаступательные операции. Сколько из них вы предусмотрели и угадали? Никто тогда не угадал ни времени, ни направления. Я думаю, так будет и в этот раз. А по окончании войны… У меня есть внутреннее убеждение, что это произойдет уже в этом году. Почему? Потому что такими темпами, какими умирают россияне, они скоро закончатся. Как и средства, которыми они воюют. Они кончаются в реальном времени!

– говорит военный.

Поговорили также и о срачах, которые так любят разводить украинцы в социальных сетях. По мнению Тараса, мы любим ссориться друг с другом, потому что мы все считаем себя экспертами.

"Срачи нас как развлекают, так и напрягают. Чтобы разгрузить себя от одного срача, например, военного – мы разгоняем срачи с блогерами. Это наша проблема. А наша сильная сторона в том, что мы смелы, причем мы даже сами не догадывались, насколько. Даже не так: мы об этом забыли вследствие определенных манипуляций "совка", – заметил он.

По словам Тараса Белки, мы очень долго думали, что "мы так несчастны и нас все унижают". Вдруг выяснилось, мы можем и отпор дать, и вообще с нами "все совсем не так плохо, как транслирует наша литература".