Общественный погиб 23 февраля 2025 года во время выполнения боевого задания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Лубенский городской совет.

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Что известно о Тарасе Громадском

Полномасштабное вторжение России на украинские земли продолжается. Украина продолжает нести потери. В частности, на фронте погиб Тарас Громадский.

Военный родился 11 июля 1993 года в селе Пески, что на Лубенщине. В этом году ему должно было бы исполниться 32 года. Громадский учился в Песковской общеобразовательной школе, впоследствии закончил Лубенский финансово-экономический колледж.

После этого парень продолжил обучение в Киевском национальном авиационном университете. Кроме этого, также работал бухгалтером в Лубенской территориально-производственной первичной организации "УТОС" и на отделении "Новой почты".

Тарас имел добрую душу и был одарен Богом – участвовал в художественной самодеятельности, хорошо рисовал. Особенно удавались ему рисунки в технике "граффити". Имел незаурядные спортивные способности и был неоднократным победителем различных соревнований по футболу,

– говорят в Лубенском горсовете.

А также добавляют, что он был трудолюбивым, безотказным и пользовался уважением и авторитетом среди товарищей.

После того, как Тараса мобилизовали он служил в должности наводчика десантно-штурмового батальона воинской части. С погибшим попрощались 8 марта в его родном селе Пески.

Добавим, что после запрета США на передачу разведданных потери украинских военных значительно увеличились. Кроме этого, такая ситуация способствует продвижению россиян в Курской области.