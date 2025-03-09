Трагическую весть сообщает 24 Канал со ссылкой на Подгайцевскую территориальную общину.

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Станислав Романенко навсегда в строю

Защитник Станислав Романенко 1995 года из села Струмовка. Был командиром взвода беспилотных авиационных комплексов.

Младший лейтенант погиб, выполняя обязанности по защите Родины вблизи Доброполья Покровского района Донецкой области.

Нет слов, чтобы выразить нашу глубокую печаль. Эта потеря – непоправима для всей общины. Станислав был мужественным воином, настоящим патриотом, который до последнего вздоха защищал родную землю. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби. Вечная память и слава Герою!

– написали в общине.

О графике встречи и прощания с Героем сообщат позже.

Погиб защитник Станислав Романенко / Фото из фейсбука Подгайцевской общины

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Станислава Романенко. Вечная память и слава Герою!