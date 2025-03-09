Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на Підгайцівську територіальну громаду.

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Станіслав Романенко назавжди в строю

Захисник Станіслав Романенко 1995 року з села Струмівка. Був командиром взводу безпілотних авіаційних комплексів.

Молодший лейтенант загинув, виконуючи обов'язки з захисту Батьківщини поблизу Добропілля Покровського району Донецької області.

Немає слів, щоб висловити наш глибокий сум. Ця втрата – непоправна для всієї громади.Станіслав був мужнім воїном, справжнім патріотом, який до останнього подиху боронив рідну землю. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі. Вічна пам'ять і слава Герою!

– написали у громаді.

Про графік зустрічі та прощання з Героєм повідомлять згодом.

Загинув захисник Станіслав Романенко / Фото з фейсбуку Підгайцівської громади

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника Станіслава Романенка. Вічна пам'ять і слава Героєві!