Громадський загинув 23 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Лубенську міську раду.

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Що відомо про Тараса Громадського

Повномасштабне вторгнення Росії на українські землі триває. Україна продовжує зазнавати втрат. Зокрема, на фронті загинув Тарас Громадський.

Військовий народився 11 липня 1993 року у селі Піски, що на Лубенщині. Цьогоріч йому мало б виповнитися 32 роки. Громадський навчався у Пісківській загальноосвітній школі, згодом закінчив Лубенський фінансово-економічний коледж.

Після цього хлопець продовжив навчання у Київському національному авіаційному університеті. Окрім цього, також працював бухгалтером у Лубенській територіально-виробничій первинній організації "УТОС" та на відділені "Нової пошти".

Тарас мав добру душу і був обдарований Богом – брав участь у художній самодіяльності, гарно малював. Особливо вдавалися йому малюнки у техніці "графіті". Мав неабиякі спортивні здібності та був неодноразовим переможцем різних змагань з футболу,

– кажуть у Лубенській міськраді.

А також додають, що він був працьовитим, безвідмовним і користувався повагою та авторитетом серед товаришів.

Після того, як Тараса мобілізували він служив на посаді навідника десантно-штурмового батальйону військової частини. Із загиблим попрощалися 8 березня у його рідному селі Піски.

Додамо, що після заборони США на передачу розвідданих втрати українських військових значно збільшилися. Окрім цього, така ситуація сприяє просуванню росіян в Курській області.