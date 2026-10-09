Зеленский назначил Тараса Качку представителем Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский назначил Тараса Качку послом Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии. Соответствующий указ глава государства подписал 9 октября.

Указ был опубликован на сайте Президента Украины.

Качка стал послом в ЕС

Кадровое решение касается дипломатического представительства государства в ключевых европейских структурах.

"Назначить Качку Тараса Андреевича представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии",

– говорится в документе.

Ранее, с 17 июля 2025 года по 14 июля 2026 года, Тарас Качка занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволода Ченцова, который до этого возглавлял представительство Украины при ЕС. Он сменил на этой должности Тараса Качку, который, в свою очередь, занял место Ченцова.

Впоследствии Зеленский также предложил Качке по совместительству стать торговым представителем Украины.