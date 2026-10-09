Указ опублікували на сайті Президента України.

Качка став послом у ЄС

Кадрове рішення стосується дипломатичного представництва держави у ключових європейських структурах.

Призначити Качку Тараса Андрійовича представником України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії,

– йдеться в документі.

Раніше з 17 липня 2025 року до 14 липня 2026 року Тарас Качка обіймав посаду віцепрем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволода Ченцова, який до цього очолював представництво України при ЄС. Він замінив на цій посаді Тараса Качку, який, своєю чергою, посів місце Ченцова.

Згодом Зеленський також запропонував Качці за сумісництвом стати торговельним представником України.