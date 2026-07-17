Володимир Зеленський відзначив досвід співрозмовника у торгівельній політиці. Про підсумки розмови він повідомив у власних соцмережах.

Що сказав Зеленський?

Президент зазначив, що Тарас Качка надалі працюватиме в Брюсселі та координуватиме частину переговорів, пов'язаних із євроінтеграцією. Зеленський подякував чиновнику за успішну взаємодію України з європейськими інституціями.

За його словами, надалі Україні треба розвивати більше секторальної, деталізованої активності для проходження вже відкритих кластерів у перемовинах з ЄЄ про вступ. Також важливим завданням є комунікація з інституціями Євросоюзу та національними урядами країн-членів Європейського Союзу для відкриття наступних.

Крім того, президент наголосив, що наша країна очікує рішення ще по чотирьох кластерах. Він вважає, що Качка найбільш ефективно зможе реалізувати цей процес у представництві України в ЄС.

Враховуючи також високу ефективність та досвід Тараса у торговельній політиці, він суміщатиме цю роботу з Євросоюзом з функцією торговельного представника України в рамках наших двосторонніх торговельних угод з ключовими партнерами,

– повідомив Зеленський.

Він додав, що урядовці та дипломатична команда Офісу підтримають Тараса у виконанні поставлених перед ним задач.

Які останні зустрічі Зеленського?

У п'ятницю, 17 липня, Володимир Зеленський провів зустріч з кількома бойовими командирами. Серед них – Андрій Білецький. Президент розповів, що під час зустрічі вони обговорили ситуацію на Харківському та Донецькому напрямках, можливі дії російських військ і завдання української армії в обороні.

Також Зеленський зустрівся з колишнім міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Президент запропонував генералу поліції посаду секретаря РНБО.