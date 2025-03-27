Называли погибшим на фронте: как на самом деле умер военный Тарас Шевченко из Одесской области

В сети 9 марта распространилось сообщение о смерти Тараса Шевченко, тезки Кобзаря, на фронте. Однако впоследствии стало известно, что военный умер далеко от линии фронта – в Одессе.

С начала большой войны мужчина пошел в армию, но впоследствии оставил часть из-за болезни. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал hromadske.

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Какова история службы Тараса Шевченко

До большой войны Тарас не собирался идти в армию, был за "мир без границ". Он также занимался творчеством, в частности был скульптором.

Но в первые дни полномасштабного нападения России решил присоединиться к войску. Из семьи Тараса также пошли служить отец, его старший брат и муж сестры.

Тарас присоединился к 32 отдельной артиллерийской бригаде ВМС, которая в то время обороняла побережье Одесской области. Парень был водителем-механиком.

Родители заметили проблемы со здоровьем у Тараса летом 2022 года, когда поехали его навестить на место службы, в Одесской области. Людмила сразу обратила внимание, что у сына дрожат руки. Осенью они начали водить его к врачам, в частности консультировались с неврологом.

Это из-за нервов. Он не мог мириться с несправедливостью. Сначала командир у них был нормальный, но потом его заменили. Тарас готовил еду, а новый командир требовал, чтобы ему приносили кушать в комнату. Тарас отказался, и с того момента к нему начали относиться иначе,

– объясняет Александр, отец защитника.

Была ли откровенная травля, сын отцу не рассказывал. Но вспоминал, что в подразделении можно было откупиться от наказания за нарушение, а тех, кто спорил с командованием, отправляли на более опасные участки фронта.

В феврале – марте 2023 года Тарас поехал на обучение в Польшу. Но во время учений у Тараса начала развиваться грыжа шейного отдела. Однажды он даже потерял сознание в строю, о чем потом рассказывал отцу и матери.

После возвращения в Украину Тарас попросил, говорят родители, чтобы командование отправило его на военно-врачебную комиссию. Тогда начальник штаба разрешил это, но медик роты сказала: "У тебя руки, ноги, голова целые", и отказала.

"Тараса оставили на пункте постоянной дислокации, а бригада ушла на Запорожское направление. Только когда Людмила привлекла юристов, этот самый медик, уже находясь там, позвонила сыну и дала направление", – рассказал Александр.

Что известно о болезни и смерти военного

В июне 2023 года ВВК признала Тараса непригодным к службе в морской пехоте. Диагноз подтвердил проблемы с шейным отделом позвоночника, что были связаны со службой.

После этого парень искал возможность работать в тылу, однако в местных ТЦК для него места не нашлось. В конце концов, его направили в 3-й рекрутинговый центр ВМС, и он начал ездить в командировки в разные точки страны.

В октябре 2023 года Тарас сообщил врачам, что его состояние резко ухудшилось: появились приступы паники, тахикардия, одышка без видимых причин. Примерно в то же время его перевели со службы в рекрутинговом центре в пункт постоянной дислокации, ближе к линии фронта.

Не знаю, потом стал он неугодным или что. Его перенаправили под Херсон на пункты базирования, потом – в Николаевскую область. А припадки продолжались,

– говорит Александр, отец военного.

В марте 2024 года у Тараса впервые произошел эпизод паники, во время которого он упал на землю, держась за голову. Это повторилось несколько раз. Сначала врачи подозревали эпилепсию, но диагноз не подтвердился. В медицинском документе также указано, что у него есть отягощенная наследственность по психическим заболеваниям, поскольку среди родственников были случаи таких болезней.

В мае 2024 года вторая ВВК признала Тараса годным к службе в ВМС, несмотря на новый диагноз – "дисциркуляторная энцефалопатия I стадии", что свидетельствует о нарушении кровообращения мозга. В заключении отметили, что заболевание повлекло лишь "незначительные нарушения функций", а согласно приказу Минобороны, это не является основанием для освобождения от службы.

В июне 2024 года военный вырвался домой, и Людмила отвезла его в поликлинику в Татарбунарах. Там Тарас признался психиатру, что имеет суицидальные мысли. Врач выдал направление на госпитализацию для стационарного обследования.

Однако, по словам Людмилы, в части этот документ проигнорировали, не отпустили его на лечение. А если бы Тарас лег в больницу без официального разрешения, это считалось бы самовольным оставлением части.

В июле после очередного приступа воинская часть сама направила его в психиатрическую больницу, где он провел две недели. Однако, по словам родителей, состояние не улучшилось. Более того, вместо направления на повторную ВВК Тараса должны были перебросить в 126-ю боевую бригаду, которая, в частности, воевала в Крынках.

11 августа 2024 года он решил самовольно покинуть часть. В первый же день после СОЧ у Тараса произошла паническая атака.

Он начал принимать лекарства, но они вызвали страшную побочную реакцию. У него начали судорожно сжиматься челюсти, казалось, что зубы могут выпасть. Это было перед моими глазами. Жизнь, как по минному полю,

– вспоминает Людмила.

8 марта Тарас вышел ждать мать в Одессе, где жил после СОЧ, возле магазина. Во дворе у него произошел очередной приступ.

"Я звонил ему в этот момент. Ответил человек, который пытался его спасти. Спросила, что делать. А я откуда знаю? Пока ждали скорую... Организм не выдержал. Медики сказали, что это была моментальная смерть", – рассказывает Александр.

В свидетельстве о смерти указано, что причиной стали интоксикация и острый панкреатит. У Тараса были проблемы с пищеварением и раньше: в 2019 году он лечил гастрит. Родители убеждены, что тяжелое ментальное состояние значительно ухудшило его физическое здоровье.

Мама Тараса отметила, что у Тараса была тонкая и ранимая душа, которая просто не выдержала.