Тарелки в форме лопаты наконец появились в российских магазинах: фотодоказательство

В России в магазинах начали продавать тарелки в форме лопат. Как утверждают в социальных и сетях, тарелки в форме "национального символа" России появились во всех магазинах страны.

Фото с новым товаром опубликовал в твиттере пользователь с шутливым ником "Мид Роисси".

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На опубликованной фотографии заметна даже цена тарелки-лопаты – 399 рублей или 151 гривна.

В комментариях под постом шутники даже отмечают, что существует не только тарелка-лопата, но и лопата-ложка или вилы-вилка. В частности, там выделяют чайную лопату, столовую лопату, десертные вилы и вилы для рыбы.

Подвиды необычной посуды: смотрите фото

Интересно, что ранее жестокая власть позволяла россиянам покупать тарелки в форме лопат только в онлайн-магазинах.

Например, на сайте "belloart.ru" такую можно приобрести за 2 тысячи 421 рубль, что по нынешнему курсу составляет около 919 гривен.

Российская лопата-тарелка из онлайн магазина: смотрите фото

Как лопата стала "национальным символом" России?

Видео, на которых россиян во время массовых мероприятиях корямт с лопаты, уже давно стали вирусными в социальных сетях. Сами же восточные соседи не противятся этому, а наоборот каждый раз слетаются на такую халяву.



Из-за странного увлечения россиян в социальных сетях их даже стали называть "слапатоидами".