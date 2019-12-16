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      Тарелки в форме лопаты наконец появились в российских магазинах: фотодоказательство

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      В российских магазинах начали продавать тарелки в форме лопастей / Фото с твиттера "Мид Роисси"

      В России в магазинах начали продавать тарелки в форме лопат. Как утверждают в социальных и сетях, тарелки в форме "национального символа" России появились во всех магазинах страны.

      Фото с новым товаром опубликовал в твиттере пользователь с шутливым ником "Мид Роисси".

      Интересно: Держите его: в России подозреваемый пытался убежать из зала суда через потолок: смешное видео

      На опубликованной фотографии заметна даже цена тарелки-лопаты – 399 рублей или 151 гривна.

      В комментариях под постом шутники даже отмечают, что существует не только тарелка-лопата, но и лопата-ложка или вилы-вилка. В частности, там выделяют чайную лопату, столовую лопату, десертные вилы и вилы для рыбы.

      Подвиды необычной посуды: смотрите фото

      Интересно, что ранее жестокая власть позволяла россиянам покупать тарелки в форме лопат только в онлайн-магазинах.

      Например, на сайте "belloart.ru" такую можно приобрести за 2 тысячи 421 рубль, что по нынешнему курсу составляет около 919 гривен.

      Российская лопата-тарелка из онлайн магазина: смотрите фото

      Как лопата стала "национальным символом" России?
      Видео, на которых россиян во время массовых мероприятиях корямт с лопаты, уже давно стали вирусными в социальных сетях. Сами же восточные соседи не противятся этому, а наоборот каждый раз слетаются на такую халяву.

      Из-за странного увлечения россиян в социальных сетях их даже стали называть "слапатоидами".

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Курьезные новости
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