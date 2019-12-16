Тарілки у формі лопати нарешті з'явилися в російських магазинах: фотодоказ

У Росії в магазинах почали продавати тарілки у формі лопат. Як стверджують у соціальнихи мережах, тарілки у формі "національного символа" Росії з'явилися у всіх магазинах країни.

Фото з новим товаром опублікував у твіттері користувач з жартівливим ніком "Мид Роисси".

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На опублікованій світлині помітно навіть ціну тарілки-лопати – 399 рублів або 151 гривню.

У коментарях під постом жартівники навіть зазначають, що існує не лише тарілка-лопата, а й лопата-ложка або вила-виделка. Зокрема, там виділяють чайну лопату, столову лопату, дерестні вила і вила для риби.

Підвиди незвичного посуду: дивіться фото

Цікаво, що раніше жорстока влада дозволяла росіянам купувати тарілки у формі лопат лише в онлайн-магазинах.

Наприклад, на сайті "belloart.ru" таку можна придбати за 2 тисячі 421 рубль, що за нинішнім курсом дорівнює приблизно 919 гривень.

Російська лопата-тарілка з онлайн магазину: дивіться фото

Як лопата стала "національним символом" Росії?Відео, на яких росіян під час масових заходів готують з лопати, вже давно стали вірусними у соціальних мережах. Самі ж східні сусіди не противляться цьому, а навпаки щоразу злітаються на таку халяву.



Через дивне захоплення росіян у соціальних мережах їх навіть почали називати "злапатоїдами".