"Нафтогаз" назвал новую цену для формирования тарифа на газ для населения. Мы узнали, как формируется сумма, которую украинцы получат в платежках в июле.

В июле украинцам придут две платежки за газ. Одна за объем потребленного газа в июне, а другая за транспортировку газа в июле. Тариф в первой платежке упадет, а во второй – увеличится, поясняется в материале сайта 24 канала.

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Сколько заплатят украинцы

Тариф в первой платежке, то есть за потребленный газ, у всех одинаковый и составляет 2,78 гривны за кубометр потребленного газа.

В июне украинцы заплатили за потребленный в мае газ по тарифу 2,94 гривны за кубометр. Таким образом в июльских платежках тариф на 5,4% дешевле.

Как определяется тариф за потребленный газ?Цену устанавливает "Нафтогаз" ежемесячно, но она не может быть ниже стоимости газа на голландском газовом хабе TTF плюс стоимость его доставки в Украину. Таким образом к оптовой цене добавляют НДС, наценку газзбутов и "Укртрансгаза".

Цена во второй платежке, то есть за транспортировку отличается в разных областях и даже районах области. В июле дешевле всего платить в Киеве – 0,34 гривны за кубометр газа, а самое дорогой в части Львовской области – 3,28 гривны. К слову, эти тарифы повысились в июле.

Как определяется тариф за транспортировку газа?Транспортировка в разных городах обходится по-разному. Чем меньше город, тем выше цена на платежку за распределение газа. В селах плотность населения низкая, поэтому себестоимость транспортировки возрастает. Вот почему жители сел и поселков, а также малых городов будут платить больше. Зато в Киеве, где плотность населения самая высокая, цена – самая низкая.

В Киеве миллион квартир, сети довольно короткие, а потребителей много. Там, где тариф больше, сети длиннее, а потребителей меньше, поэтому надо больше средств на их содержание. За этим должен следить НКРЕКП,

– говорит Александр Сергиенко, директор исследовательского центра "Институт города".

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Смотрите на карте сколько заплатят за транспортировку газа жители разных городов в июле. Цифры, актуальные на июль, выделены красным цветом.

Тарифы на транспортировку газа для населения / Инфографика 24 канала

Заплатят все

Украинцы, которые не потребляли газ в июне или мае, все равно заплатят. Не за потребленный газ, а за его транспортировку. Все из-за того, что для вас подсчитали, сколько вы потребили за период с 1 октября 2018 по 31 сентября 2019. Поделили все на 12 месяцев, а затем это количество кубометров умножили на местный тариф. Так получилась фиксированная цена за транспортировку, которая не зависит от того, потребляете вы сейчас газ, или нет.

Разберем цену на примере

Допустим, житель города Киева, который с октября 2018 по сентябрь 2019 использовал 5000 кубометров газа, в июле заплатит 142 гривны за распределение газа.

Скажем, что в июне он потребил 600 кубометров по тарифу 2,78 гривны.

Добавим цену за потребленный газ к цене за транспортировку и в двух платежках увидим общую сумму 1 810гривень.

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Зачем одну платежку разделили на две?

Это требование Евросоюза в рамках Третьего энергетического пакета. Газ добывают одни, а перевозят его другие. Поэтому и деньги надо разделить. Теоретически, это создаст свободный рынок, ведь украинцы сами могут выбирать поставщика газа. С ростом конкуренции на этом рынке, цена будет падать, а качество будет улучшаться. Но все это только в теории. На практике предприятия просто разделились условно на облгаз и облгаззбут. То есть юридически это две разные компании, но фактически владелец один.