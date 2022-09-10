Увеличатся ли тарифы на тепло в Украине: правительство сделало важный шаг

Верховная Рада сегодня делает все возможное, чтобы сберечь стабильность. Потому цены на голубое топливо повышать не будут.

Украина готовится к сложному отопительному сезону и учитывает все возможные сценарии, которые может реализовать россия. 10 сентября появилась информация, что правительство хочет помочь украинцам и продлило срок действия ВСО немного дольше, чем до конца отопительного сезона 2022-2023 годов.

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Что даст продолжение ВСО

Украина решила не повышать тарифы для населения и одновременно искать средства для дотирования "Нафтогаз" или других компаний, чтобы они могли закупить газ по цене мирового рынка. В частности, для сдерживания тарифов используют деньги партнеров.

Продление срока действия ВСО означает, что цена природного газа до 30 апреля 2023 года для производителей тепла расти не будет. Следовательно, местные власти смогут не повышать тарифы на тепло и воду для населения.

. Это возложение специальных обязательств для участников рынка природного газа для обеспечения общественных интересов. В частности, по обеспечению теплоснабжающих организаций природным газом. Это либо 90% уровень расчетов за потребленный газ, либо заключение договоров реструктуризации задолженности, возникшей у предприятий перед НАК за потребленный газ.

Решение Правительства позволит обеспечить надежные и бесперебойные поставки природного газа и надежность функционирования рынка газа в Украине,

– подчеркнул Денис Шмыгаль.

По данным Минфина, розничная цена на газ по месячному тарифу в Украине колеблется от 7,95 гривны за кубометр ("Нафтогаз Україна") до 47,6 гривны за кубометр (ООО "Львівенергозбут").

Разницу компенсирует государство

Отметим, что еще 18 августа мораторий на повышение цен подписал Владимир Зеленский. Он должен действовать в течение военного положения и 6 месяцев после его завершения. Согласно законам, которые принял парламент, а подписал президент, предусмотрена компенсация разницы в тарифах для поставщиков.

Отопительный сезон будет без повышения тарифов на тепло и горячую воду для потребителей,

– отметили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Кроме того, предусмотрели и отсрочку погашения задолженности по договорам предприятиям теплокоммунэнерго и водопроводно-канализационного хозяйства, производственные мощности которых расположены на временно оккупированной территории, или мощности которых были уничтожены или повреждены в результате обстрелов.

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