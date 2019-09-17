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      Тарута скрыл в декларации земельные участки на сумму 5,3 миллиона гривен

      39 Читати новину українською
      Сергей Тарута
      Сергей Тарута / paralel-media.com.ua

      Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщит в полицию и НАБУ о недостоверных данных в декларациях депутата от "Батькивщины" Сергея Таруты (на сумму более 5 миллионов гривен) и бывшего нардепа от фракции "Возрождение" Игоря Шкири (на сумму почти 60 миллионов гривен).

      Сергей Тарута в декларации за 2016 год недостоверно указал информацию о принадлежащем ему земельном участке. Другой земельный участок нардеп вообще не задекларировал, говорится в сообщении НАПК.

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      Общая сумма недостоверных сведений в декларации Таруты за 2016 год составляет более 5,3 миллиона гривен.

      Отметим, еще несколько лет назад Сергей Тарута был владельцем ряда роскошных имений. Однако жаловался, что после начала войны на Донбассе потерял почти половину из них.

      НАПК также сообщило о недостоверных данных в декларации народного депутата от фракции "Возрождение" Игоря Шкири.

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      Сумма недостоверных сведений в исправленной декларации Шкири за 2015 год составляет более 59,4 миллиона гривен, за 2016 год – более 59,2 миллиона гривен и за 2017 год – более 64,8 миллиона гривен.


      Игорь Шкиря / соцмережі

      Кроме того, ложные данные в декларации указали председатель Белоцерковского горсовета Геннадий Дикий (за 2017 год на сумму свыше 32 миллионов гривен), секретарь Херсонского горсовета Елена Урсуленко (за 2016 год на сумму почти 7 миллионов гривен), председатель Черниговского горсовета Владислав Атрошенко (за 2016 год на сумму свыше 2,8 миллиона гривен), член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Олег Черныш (за 2016 год на сумму почти 750 тысяч гривен).

      Что известно об Игоре Шкире? Шкиря с 2002 года непрерывно избирался в Верховную Раду. Четыре раза как кандидат от "Партии регионов". На предыдущих парламентских выборах Шкиря попал в Раду как самовыдвиженец. Он входил во фракцию "Возрождение". Два года назад во время рабочей пленарной недели Шкиря попал в скандал. Он решил поехать на отдых в аннексированный Крым и остановился в парк-отеле "Марат" (Большая Ялта), который ему и принадлежит. В частности, в своей декларации он указал себя как конечный бенефициар комплекса.

      Какой недвижимостью владеет Сергей Тарута?

      В декларации за 2017 год указано, что олигарх является владельцем трех квартир в Киеве общей площадью 632,6 квадратных метров. Также он владеет нежилым домом на 556 квадратов и офисом в столице.


      Сергей Тарута / Украинская правда

      Тарута является владельцем квартиры площадью 44,6 квадратных метров в Мариуполе.

      В временно оккупированном Донецке у миллиардера задекларированы такие объекты недвижимости:

      1. огромный дом площадью 1727, 90 квадратных метров;
      2. земельный участок площадью 7955 квадратных метров;
      3. квартира площадью 130 квадратных метров.
      4. Кроме того, депутат владеет двумя квартирами общей площадью 175,8 кв. м в аннексированном Крыму.

      В декларации депутата немало недвижимости записано на его жену Ольгу.

      Она является собственницей двух земельных участков площадью 2000 квадратных метров в столице Украины. Там также расположен ее жилой дом на 479,40 квадратных метров и гараж.

      В Мариуполе Ольга Тарута является владелицей такой недвижимости:

      1. земельный участок площадью 1102 квадратных метров;
      2. квартира площадью 61,70 квадратных метров;
      3. жилой дом площадью 164,80 квадратных метров.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Шкиря Игорь Николаевич ВО Батькивщина е-декларирование Сергей Тарута
      Источник: 24 Канал
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