Тарута приховав у декларації земельні ділянки на суму 5,3 мільйона гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомить у поліцію та НАБУ про недостовірні дані у деклараціях депутата від "Батьківщини" Сергія Тарути (на суму більше 5 мільйонів гривень) і колишнього нардепа від фракції "Відродження" Ігоря Шкірі (на суму майже 60 мільйонів гривень).

Сергій Тарута у декларації за 2016 рік недостовірно вказав інформацію про земельну ділянку, яка йому належить. Іншу земельну ділянку нардеп взагалі не задекларував, йдеться в повідомленні НАЗК.

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Загальна сума недостовірних відомостей у декларації Тарути за 2016 рік становить понад 5,3 мільйона гривень.

Відзначимо, ще кілька років тому Сергій Тарута був власником низки розкішних маєтків. Однак скаржився, що після початку війни на Донбасі втратив майже половину з них.

НАЗК також повідомило про недостовірні дані в декларації народного депутата від фракції "Відродження" Ігоря Шкірі.

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Сума недостовірних відомостей у виправленій декларації Шкірі за 2015 рік становить понад 59,4 мільйона гривень, за 2016 рік – понад 59,2 мільйона гривень і за 2017 рік – понад 64,8 мільйона гривень.



Ігор Шкіря / соцмережі

Крім того, неправдиві дані у декларації вказали голова Білоцерківської міськради Геннадій Дикий (за 2017 рік на суму понад 32 мільйони гривень), секретар Херсонської міськради Олена Урсуленко (за 2016 рік на суму майже 7 мільйонів гривень), голова Чернігівської міськради Владислав Атрошенко (за 2016 рік на суму понад 2,8 мільйона гривень), член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Олег Черниш (за 2016 рік на суму майже 750 тисяч гривень).

Що відомо про Ігоря Шкірю?

Шкіря з 2002 року безперервно обирався до Верховної Ради. Чотири рази як кандидат від "Партії регіонів". На попередніх парламентських виборах Шкіря потрапив до Ради як самовисуванець. Він входив до фракції "Відродження".



Два роки тому під час робочого пленарного тижня Шкіря потрапив у скандал. Він вирішив поїхати на відпочинок до анексованого Криму і зупинився у парк-готелі "Марат" (Велика Ялта), який, йому і належить. Зокрема, у своїй декларації він вказав себе як кінцевий бенефіціар комплексу.

Якою нерухомістю володіє Сергій Тарута?

У декларації за 2017 рік вказано, що олігарх є власником трьох квартир у Києві загальною площею 632,6 квадратних метрів. Також він володіє нежитловим будинком на 556 квадратів та офісом у столиці.



Сергій Тарута / Українська правда

Тарута є власником квартири площею 44,6 квадратних метрів у Маріуполі.

В тимчасово окупованому Донецьку у мільярдера задекларовані такі об’єкти нерухомості:

величезний будинок площею 1727, 90 квадратних метрів; земельна ділянка площею 7955 квадратних метрів; квартира площею 130 квадратних метрів.

Крім того, депутат володіє двома квартирами загальною площею 175,8 квадратів в анексованому Криму.

У декларації депутата чимало нерухомості також записано на його дружину Ольгу.

Вона є власницею двох земельних ділянок площею 2000 квадратних метрів у столиці України. Там також розташований її житловий будинок на 479,40 квадратних метрів та гараж.

У Маріуполі Ольга Тарута є власницею такої нерухомості:

земельна ділянка площею 1102 квадратних метрів; квартира площею 61,70 квадратних метрів; житловий будинок площею 164,80 квадратних метрів.

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