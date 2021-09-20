Татаров до сих пор имеет статус подозреваемого, но дело в суд не передали, – ЦПК

Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров до сих пор имеет официальный статус подозреваемого, но его дело так и не оказалось в суде. Напомним, что Татарова обвиняют в передаче взятки и участии в коррупционных схемах по делу "квартир для Нацгвардии".

Такую информацию предоставили в Офисе генпрокурора на запрос Центра противодействия коррупции.

Важно Парадокс власти: Татаров развлекается с теми, кто бы должен был бороться против него

Несмотря на очевидные основания, прокуроры не спешат передавать дело Татарова в суд. Интересно, что руководитель этих прокуроров –заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко. Да-да, именно тот Симоненко, которого недавно видели на праздновании дня рождения Татарова.

Решения о закрытии производства или передаче его в суд не принимались, потому, соответствующие сведения в ЕРДР не вносились. Процессуальный статус подозреваемых (Татарова, Микитася и Дубоноса – 24 канал) в это время не менялся,

– рассказали в Офисе Венедиктовой.



Симоненко на празднике / Фото "Украинской правды"

Как отметили в Центре противодействия коррупции, Симоненко оставался на праздновании чуть ли не дольше всех.

Такого человека Татаров не мог не пригласить к себе на день рождения. Симоненко оставался там чуть ли не дольше всех – он праздновал вместе с именинником и после трех ночи, когда все остальные гости уже уехали домой,

– подчеркнули в ГПК.

На каком этапе рассмотрение дела

В конце 2020 года Симоненко забрал дело Татарова у НАБУ и передал его СБУ. Сразу после этого он забрал дело у САП и передал его прокурорам одного из департаментов ОГП.

Генпрокурор Венедиктова также должна была передать в суд материалы по делу Татарова, но не сделала этого.

В конце февраля сроки досудебного расследования в этом производстве завершились, поэтому Генеральная прокуратура должна была передать дело в суд в течение 5 дней. Вместо этого Симоненко начал затягивать время, требуя от судов ненужные разъяснения.

Что известно о деле Татарова? Чиновника Чиновника подозревают в причастности к коррупционному скандалу со схемой с квартирами Национальной гвардии. Убытки достигли 81 миллиона гривен. Татарову в декабре 2020 года должны были выбрать меру пресечения, но не смогли.

За несколько месяцев до этого Ирина Венедиктова своим приказом определила Симоненко ответственным за организацию работы именно этого департамента.