Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк ответил на несколько вопросов журналистов по поводу Олега Татарова. У политтехнолога спросили, почему этот человек продолжает играть такую важную роль в ОП, почему от него не избавляются, в чем его эффективность и какие функции он выполняет.

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Почему Татаров до сих пор в ОП

Как объяснил советник Ермака, такие решения принимают руководитель ОП и президент исходя из точки зрения эффективности того или иного работника на этом месте. Подоляк призвал предоставить подозрениям относительно Татарова "юридическую окраску", поскольку в них может быть излишняя субъективизация.

А если будут юридически доказаны факты, да, они могут не являться причиной того, что завтра будет отставка, но по крайней мере это юридически зафиксированный факт, а не какое-то компроматное распространение информации как подозрения,

– отметил советник Ермака.

По его словам, если аргументированные подозрения будут предоставлены Ермаку, будут приняты соответствующие решения. Также Подоляк призвал работать с репутацией. По его мнению, нужно выходить на коммуникацию с Татаровым и спрашивать, почему он что-то сделал или не сделал. Еще он призвал не делать единственного человека ответственным за неэффективную в целом, по его мнению, систему правосудия в Украине.

Напомним, Олег Татаров в течение своей карьеры часто попадал в громкие скандалы Он вел уголовные дела против Татьяны Черновол и автомайдановцев при Викторе Януковиче, отрицал насилие со стороны силовиков во время Евромайдана, был адвокатом Андрея Портнова и Вадима Новинского, называл эксдиректора НАБУ Артема Сытника "корнем проблем" в антикоррупционной политике Украины и тому подобное.

Как Подоляк оценивает деятельность Татарова

Советник Ермака заявил, что Татаров занимается системой правоохранительных органов, анализирует ее работу и создает отчеты для президента или главы ОП. По его мнению, Татаров является эффективным, поскольку он совершенно четко понимает состояние этой системы и дает объективный анализ.

С этой точки зрения, а я присутствовал, когда Татаров делал определенные анализы, он совершенно четко понимает, как система построена, как она работает, где есть проблемы, какие проблемы, дает адекватный анализ и т.д.

– сказал Подоляк.

Он призвал институционировать те или иные претензии и зависеть от юридической, а не субъективной оценки того или иного человека. По его словам, Украину нужно постепенно перестраивать, чтобы она была эффективной и репутационной.

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