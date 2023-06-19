Радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк відповів на кілька питань журналістів щодо Олега Татарова. У політтехнолога запитали, чому ця людина продовжує відігравати таку важливу роль в ОП, чому її не позбуваються, у чому її ефективність та які функції вона виконує.

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Чому Татаров досі в ОП

Як пояснив радник Єрмака, такі рішення ухвалюють керівник ОП та президент, виходячи з точки зору ефективності того чи іншого працівника на цьому місці. Подоляк закликав надати підозрам щодо Татарова "юридичного забарвлення", оскільки у них може бути зайва суб'єктивізація.

А якщо будуть юридично доведені факти, так, вони можуть не бути причиною того, що завтра буде відставка, але принаймні це юридично зафіксований факт, а не якесь компроматне розповсюдження інформації як підозри,

– зазначив радник Єрмака.

За його словами, якщо аргументовані підозри будуть надані Єрмаку, то будуть прийняті відповідні рішення. Також Подоляк закликав працювати з репутацією. На його думку, треба виходити на комунікацію із Татаровим та питати, чому він щось зробив чи не зробив. Ще він закликав не робити єдину людину відповідальною за неефективну в цілому, на його думку, систему правосуддя в Україні.

Нагадаємо, Олег Татаров протягом своєї кар'єри часто потрапляв у гучні скандали. Він вів кримінальні справи проти Тетяни Чорновол та автомайданівців за часів Віктора Януковича, заперечував насильство з боку силовиків під час Євромайдану, був адвокатом Андрія Портнова та Вадима Новинського, називав ексдиректора НАБУ Артема Ситника "корінням проблем" в антикорупційній політиці України тощо.

Як Подоляк оцінює діяльність Татарова

Радник Єрмака заявив, що Татаров опікується системою правоохоронних органів, аналізує її роботу та створює звіти для президента чи голови ОП. На його думку, Татаров є ефективним, оскільки він абсолютно чітко розуміє стан цієї системи та надає об'єктивний аналіз.

З цієї точки зору, а я присутній був, коли Татаров робив певні аналізи, він абсолютно чітко розуміє, як система побудована, як вона працює, де є проблеми, які проблеми, дає адекватний аналіз і таке інше,

– сказав Подоляк.

Він закликав інституціонувати ті чи інші претензії та залежати від юридичної, а не суб'єктивної оцінки тієї чи іншої людини. За його словами, Україну треба поступово перебудовувати, щоб вона була ефективною та репутаційною.

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