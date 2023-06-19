Радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк відповів на кілька питань журналістів щодо Олега Татарова. У політтехнолога запитали, чому ця людина продовжує відігравати таку важливу роль в ОП, чому її не позбуваються, у чому її ефективність та які функції вона виконує.
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Чому Татаров досі в ОП
Як пояснив радник Єрмака, такі рішення ухвалюють керівник ОП та президент, виходячи з точки зору ефективності того чи іншого працівника на цьому місці. Подоляк закликав надати підозрам щодо Татарова "юридичного забарвлення", оскільки у них може бути зайва суб'єктивізація.
А якщо будуть юридично доведені факти, так, вони можуть не бути причиною того, що завтра буде відставка, але принаймні це юридично зафіксований факт, а не якесь компроматне розповсюдження інформації як підозри,
– зазначив радник Єрмака.
За його словами, якщо аргументовані підозри будуть надані Єрмаку, то будуть прийняті відповідні рішення. Також Подоляк закликав працювати з репутацією. На його думку, треба виходити на комунікацію із Татаровим та питати, чому він щось зробив чи не зробив. Ще він закликав не робити єдину людину відповідальною за неефективну в цілому, на його думку, систему правосуддя в Україні.
Як Подоляк оцінює діяльність Татарова
Радник Єрмака заявив, що Татаров опікується системою правоохоронних органів, аналізує її роботу та створює звіти для президента чи голови ОП. На його думку, Татаров є ефективним, оскільки він абсолютно чітко розуміє стан цієї системи та надає об'єктивний аналіз.
З цієї точки зору, а я присутній був, коли Татаров робив певні аналізи, він абсолютно чітко розуміє, як система побудована, як вона працює, де є проблеми, які проблеми, дає адекватний аналіз і таке інше,
– сказав Подоляк.
Він закликав інституціонувати ті чи інші претензії та залежати від юридичної, а не суб'єктивної оцінки тієї чи іншої людини. За його словами, Україну треба поступово перебудовувати, щоб вона була ефективною та репутаційною.
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