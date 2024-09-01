Мог ли Татаров убивать чеченцев в Киеве: Алексей Резников ответил

Бывший министр обороны Алексей Резников прокомментировал наличие ДРГ в столице в начале войны. По его словам, эти группы были, к тому же были инфильтрированы заранее.

Несколько дней назад Владимир Зеленский заявил, что заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров "убивал чеченцев" в Киеве совместно с Василием Малюком в начале войны. Это взбудоражило общество и заставило вспомнить первые недели войны. Ветеран Олег Симороз и военный обозреватель Юрий Бутусов заявили, что ДРГ в Киеве не было, зато был "дружественный огонь".

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Резников об "убийствах чеченцев в Киеве"

Что касается того, были ли ДРГ в Киеве, – да, они были. Я это точно знаю как министр обороны. И они уничтожались нашими силами безопасности и правопорядка. К сожалению, были трагические случаи и friendly fire (дружественного огня – 24 Канал), как говорится, погибали и нацгвардейцы,

– рассказал экс-министр обороны Украины.

Бывший глава МО подчеркнул: эти группы не прорывались через линии обороны ВСУ, а были инфильтрированы заранее.

"Мне даже рестораторы рассказывали, как за два дня до того люди не рассчитывались в ресторане и говорили: "ничего, ничего, через..." и на русский язык дальше переходили: "через два дня вы нам будете все должны". Поэтому россияне или их коллаборационисты были в Киеве, это правда", – сказал Резников.

Впрочем, он не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию то, что Татаров якобы лично участвовал в обороне Киева.

Важно! Слова Резникова о ДРГ в Киеве – часть анонса интервью, которое чиновник дал "Радио Свобода". Поэтому пока нет полного текста, остается неясным, действительно ли речь конкретно о каких-то группах чеченцев или вообще о ДРГ в начале войны.