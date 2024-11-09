Комбат 3ОБШР Кухарчук заявил, что Черновол прикрывается фронтом в конфликте с Качурой

Комбат из Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук с позывным "Слип" в своем телеграм-канале заявил, что экс-депутат Татьяна Черновол прикрывается фронтом, обвиняя юриста и депутата Александра Качуру в "похищении" денег (3073 гривен) и в том, что он, будучи студентом в 2012 году якобы был основателем "Украинского выбора".

Как написал комбат 3-й Штурмовой, речь на самом деле идет о том, что Татьяна Черновол в 2021 году проиграла суд, который признал все ее заявления о связях Качуры с Медведчуком фейковыми и лживыми, и теперь, с ее зарплатной карты, а не "боевых", как с преступника, автоматически списался судебный сбор в размере трех тысяч гривен.

Ранее Черновол заявила, что Качура до сих пор является членом организации Медведчука: нардеп все опровергал

Также по делам о клевете Качура выиграл суды у "5" и "Прямого" телеканалов, которые также удалили ранее опубликованную неправду.

Кроме того, когда НАБУ вызвали Татьяну Черновол дать показания, она пригласила их "на фронт", при этом находясь в тот момент в самом центре Киева на улице Липской в офисе подозреваемого в хищении оборонных средств Пашинского.

Также украинский военный заявил, что никто из политиков не помог больше, чем Александр Качура. И его помощь однозначно стоит более чем 500 дронов.

Качура отреагировал на публикацию и отметил, что каждую взысканную за ложь и клевету украинским судом гривну, он с собственного счета умножит в 10 раз и на все эти средства приобретет дроны для ВСУ.

Украинский суд установил еще в 2021-м году, что все, что было распространено Татьяной Черновол, – это ложь и клевета, за что она и была наказана в соответствии с законами Украины.