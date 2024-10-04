Миллионы долларов, автопарк, недвижимость в Европе: что есть в собственности главы МСЭК в Хмельницкой области

Руководительницу МСЭК в Хмельницкой области и ее сына, чиновника областного управления Пенсионного фонда, разоблачили на незаконном обогащении. Во время обысков правоохранители изъяли почти 6 миллионов долларов США наличными.

Также обнаружено, что семья владеет недвижимостью в Украине и за рубежом, элитными автомобилями и корпоративными правами. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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Что известно о семейном состоянии главы МСЭК в Хмельницкой области

Во время обысков у главы МСЭК Хмельницкой области и ее сына – чиновника Пенсионного фонда, правоохранители обнаружили впечатляющее состояние, которое не было задекларировано.

Чем владеет семья чиновников:

30 объектов недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве;

9 элитных автомобилей;

гостинично-ресторанный комплекс площадью почти 3 тысячи квадратных метров в Хмельницком;

недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции;

на зарубежных счетах семьи обнаружено более 2 миллионов долларов США.

При обысках также было изъято наличными 5 миллионов 244 тысячи долларов США, 300 тысяч евро и более 5 миллионов гривен, вместе с брендовыми украшениями и драгоценностями.

Деньги, которые обнаружили правоохранители во время обысков: смотрите видео

Также во время обысков чиновница пыталась избавиться от части наличности, выбросив через окно две сумки, в которых было полмиллиона долларов.

Правоохранителям также удалось изъять документы, которые указывают на схемы отмывания денег через различные бизнес-проекты.