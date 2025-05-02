Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление суда.
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Что нашли в камере Татьяны Крупы
Как оказалось, Татьяна Крупа нарушила условия пребывания под стражей. Ведь в марте 2025 года в ее камере обнаружили и изъяли мобильный телефон. Это произошло во время проведения работниками следственного изолятора выборочного обыска в личных вещах Крупы.
Во время изъятия подозреваемая пыталась удалить информацию с мобильного телефона. Также на спальном месте другой заключенной в этом же камерном помещении было обнаружено еще два мобильных телефона,
– сказано в публикации.
Предположительно, с помощью телефонов Крупа могла осуществлять дистанционное управление банковскими счетами за рубежом.
На днях сообщали, что Крупа вместе с семьей вывела в ЕС более 2,9 миллиона долларов и 476 тысяч евро. Деньги были на счетах в Австрии, Польше и Швейцарии.
В Польше против нее также возбудили дело.