В ночь на 26 февраля "Шахед" попал в дом в Киевской области, в результате чего погибли журналистка Укринформа Татьяна Кулик – автор и ведущая проекта "Нация непобедимых" и ее муж Павел Иванчев, хирург-онколог, заведующий кафедрой хирургии Национального медицинского университета, передает 24 Канал.

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Прощание с известными супругами

Прощание с Павлом Иванчевым и Татьяной Кулик состоялось в помещении Национального медицинского университета имени Богомольца. На церемонии присутствовали руководитель Укринформа Сергей Череватый, ректор вуза Юрий Кучин, коллеги и друзья Татьяны и Павла, журналисты, врачи, ученые, студенты.

Сергей Череватый в своем выступлении подчеркнул, что россияне хотели убить в украинцах веру, однако у них ничего не получилось, ведь "Павел Васильевич и Татьяна Николаевна продолжают жить в своих учениках, в своих идеях, в своих наработках, продолжают жить в наших сердцах и в памяти".

Ректор Кучин отметил, что трудно представить потерю большую, чем "подготовленный профессор с целой научной школой". Он сказал, что не знает, удастся ли заполнить пустоту, которую она оставит после себя.

"Я знаю одно, что мы должны сделать все то, чего не сделали они", – подчеркнул ректор.

Прощание с Кулик и Иванчевым / Фото Укринформа

Похоронят Татьяну Кулик и Павла Иванчева на Байковом кладбище, похоронная церемония состоится в 14:00.

Напомним, что по словам очевидцев, дрон залетел прямо в спальню супругов.